La MotoGP resta su Sky Sport fino al 2027! Firmato un rinnovo biennale con Dorna
Sky Sport rinnova i diritti di trasmissione della MotoGP fino al 2027, confermando il suo ruolo come punto di riferimento per gli appassionati italiani. L’accordo biennale con Dorna Sports garantisce la copertura completa di tutti i Gran Premi del Motomondiale, assicurando continuità e qualità nelle trasmissioni. La partnership rinnova l’impegno a offrire agli spettatori un accesso affidabile e costante alle gare di motociclismo.
Sky Sport continuerà ad essere la casa italiana della MotoGP almeno fino al 2027, dopo aver raggiunto un nuovo accordo biennale con Dorna Sports per l’acquisizione dei diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del Motomondiale. Su Sky e NOW sarà dunque possibile seguire anche per le prossime due stagioni le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. “ Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l’adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l’eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all’avanguardia. Il Motomondiale è da 11 anni un punto fermo della vasta offerta di motori della nostra Casa dello Sport e lo sarà ancora fino alla fine del 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
