Il Motomondiale resta su Sky Sport fino al 2027 La rivoluzione voluta da qualcuno non è arrivata

Il Motomondiale continuerà ad essere trasmesso su Sky Sport fino al 2027, confermando la sua presenza stabile nel palinsesto televisivo. Nonostante le aspettative di un cambiamento, la decisione di mantenere l’attuale copertura si è concretizzata senza rivoluzioni. La conferma di questa collaborazione garantisce agli appassionati un punto di riferimento affidabile per seguire le gare del campionato mondiale di MotoGP.

Alla fine, tanto rumore per nulla: la MotoGP (e tutto il Motomondiale) resterà sugli schermi di Sky Sport fino alla stagione 2027. Eh, si. Perché alla faccia di quale elmetto da tastiera che paventava e fomentava, non più tardi di un mese fa, che prevedeva (un po' come Nostradamus), una rivoluzione digitale che portava una .

