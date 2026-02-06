La Sapienza riparte dopo l' attacco hacker | ripristinati i primi servizi

La Sapienza torna online dopo l’attacco hacker di lunedì. La ripresa dei servizi è iniziata lentamente, ma le prime piattaforme sono tornate operative. Studenti e docenti ora possono accedere di nuovo a molte funzioni che erano state sospese. La facoltà lavora per ripristinare completamente il sistema nel più breve tempo possibile.

L'ateneo fa sapere che il sistema di Identity management, che consente l'accesso ai principali servizi federati di ateneo è stato ripristinato, ma avverte: "Non usate pc compromessi" È iniziata, gradualmente, la ripartenza dei principali servizi online della Sapienza, dopo l'attacco hacker di lunedì 2 febbraio. L'ateneo fa sapere che il sistema di Identity management, che consente l'accesso ai principali servizi federati di ateneo è stato ripristinato. Al primo accesso, sottolinea l'università, utilizzando le credenziali di ateneo, verrà chiesto di modificare la password. Inoltre è stata ripristinata anche la possibilità di accedere tramite Spid e carta di identità elettronica.

