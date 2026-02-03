Attacco hacker alla Sapienza siti e servizi online ancora bloccati | Prosegue l' attività didattica

Ancora bloccati i sistemi informatici della Sapienza di Roma. Dopo più di un giorno, studenti e docenti non possono accedere al sito dell’ateneo né al portale Infostud, indispensabile per prenotare esami e pagare le tasse. La didattica prosegue, ma i servizi online restano fuori uso.

A oltre 24 ore di distanza continua il blocco informatico dei sistemi di rete della Sapienza. Inaccessibile il sito dell’ateneo, così come il portale Infostud, necessario per prenotare esami, pagare le tasse e gestire ogni aspetto della carriera accademica.Il punto della situazioneCome spiegato.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

