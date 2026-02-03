Attacco hacker alla Sapienza siti e servizi online ancora bloccati | Prosegue l' attività didattica
Ancora bloccati i sistemi informatici della Sapienza di Roma. Dopo più di un giorno, studenti e docenti non possono accedere al sito dell’ateneo né al portale Infostud, indispensabile per prenotare esami e pagare le tasse. La didattica prosegue, ma i servizi online restano fuori uso.
A oltre 24 ore di distanza continua il blocco informatico dei sistemi di rete della Sapienza. Inaccessibile il sito dell’ateneo, così come il portale Infostud, necessario per prenotare esami, pagare le tasse e gestire ogni aspetto della carriera accademica.Il punto della situazioneCome spiegato.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Sapienza Roma
Attacco hacker a La Sapienza, tecnici già a lavoro ma sistemi ancora bloccati
Questa mattina, un attacco hacker ha colpito l’Università La Sapienza di Roma.
Attacco hacker a La Sapienza di Roma, siti e sistemi interni bloccati. L’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza: cosa è successo
Questa mattina, l’Università La Sapienza di Roma si è trovata sotto attacco hacker.
Ultime notizie su Sapienza Roma
Argomenti discussi: Attacco hacker alla Sapienza: sito e sistemi interni bloccati. Ma la didattica prosegue; Attacco hacker alla Sapienza, stop ai sistemi di rete: interviene l’Agenzia per la cybersicurezza; Sapienza Università di Roma sotto attacco ransomware, sistemi IT bloccati; Sapienza Università di Roma, attacco hacker contro l'ateneo: bloccati gli accessi dalla Rete. L'intervento dell'Agenzia per la Cybersicurezza.
Attacco hacker alla Sapienza, ancora bloccati siti e servizi onlineSarebbe un attacco ransomware, anche se non risultano richieste di riscatto. Alto il numero dei servizi compromessi, ci vorrà tempo per ripristinarli ... rainews.it
La Sapienza, attacco hacker all'università: bloccati sito e servizi digitaliL'ateneo romano blocca esami, pagamenti e prenotazioni in seguito a un attacco informatico: gli studenti nel caos ... wired.it
Attacco hacker a La Sapienza, la procura di Roma vuole vederci chiaro: parte l'indagine ift.tt/TwjviZg x.com
Roma, attacco hacker alla Sapienza, ancora bloccati siti e servizi online. Sarebbe un attacco ransomware, anche se non risultano richieste di riscatto. Alto il numero dei servizi compromessi, ci vorrà tempo per ripristinarli - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.