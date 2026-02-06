La Sapienza offre supporto psicologico agli studenti italiani traumatizzati da Gaza

La Sapienza ha deciso di offrire supporto psicologico agli studenti italiani che si sentono traumatizzati dagli eventi a Gaza. L’università si è attivata dopo aver riscontrato un aumento di disagio tra gli studenti, molti dei quali hanno espresso bisogno di aiuto per affrontare le tensioni e le notizie che arrivano dall’area. La facoltà di Lettere ha preso l’iniziativa, creando uno spazio di ascolto e supporto dedicato. La decisione arriva mentre cresce la preoccupazione tra la comunità universitaria, con studenti che chiedono maggiore attenzione e sostegno in un momento così difficile.

Alla Sapienza proteste contro Israele. La ministra Bernini: "Azioni squalificanti" La facoltà di Lettere della Sapienza, primo ateneo d'Italia per numero di occupazioni pro Pal con partecipazione di docenti, primo per aver impedito a un pur dottissimo Ratzinger di tenere lezione, e quarto in Europa per densità di striscioni "anticoloniali" al metro quadro, ha infine colmato una lacuna che affliggeva la comunità accademica: il supporto psicologico per studenti traumatizzati dal "conflitto in Medio Oriente". Non per gli studenti del Medio Oriente, quelli continuano a soffrire per conto proprio a casa loro, ma per gli studenti italiani che a Roma patiscono la guerra a distanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Sapienza offre supporto psicologico agli studenti italiani traumatizzati da Gaza

