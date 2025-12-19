Calo delle pratiche per la disabilità in Liguria | il quadro emerso a Palazzo Ducale

A Genova, tra ottobre e dicembre 2025, si registra un drastico calo delle pratiche di invalidità civile gestite dal Patronato Inca Cgil, con una diminuzione del 71% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulle dinamiche che influenzano l’accesso ai servizi e il benessere delle persone con disabilità nella regione.

Tra il 1° ottobre e il 15 dicembre 2025, il Patronato Inca Cgil ha gestito nella Città Metropolitana di Genova 135 pratiche per assegno o pensione di invalidità civile, in calo rispetto alle 465 dello stesso periodo del 2024 (-71%). Anche le pratiche di accompagnamento sono diminuite, passando da.

