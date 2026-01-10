La Robur si concentra sul campo, superando il tabù ‘Franchi’. Tra offerte di acquisto respinte dalla proprietà svedese, operazioni di mercato e allenamenti in condizioni estreme, la squadra si prepara alla seduta di rifinitura odierna. Questa rappresenta l’ultimo impegno prima della partita contro l’Orvietana, un momento cruciale per il team prima di affrontare l’importante match in programma a Siena.

Tra offerte di acquisto della società (rimandate al mittente dalla proprietà svedese), operazioni di mercato (che hanno sfoltito la rosa) e allenamenti svolti a temperature glaciali, per la Robur è arrivato il momento di tornare in campo: i bianconeri sosterranno oggi la seduta di rifinitura, ultima fatica settimanale prima del fischio di inizio di Siena-Orvietana. La squadra di Bellazzini si presenterà all’appuntamento forte del successo di Trestina e del buon pareggio ottenuto in casa del Tau Altopascio e con la consapevolezza di dover dare un spinta al ruolino di marcia casalingo: nelle ultime partite disputate al vecchio Rastrello sono arrivate tre pesantissime sconfitte, contro San Donato Tavarnelle, Seravezza Pozzi e Camaiore, mentre l’ultimo successo centrato all’ombra di San Domenico risale addirittura a tre mesi fa (il 12 ottobre, contro il Cannara, grazie alle reti di Vari e Noccioli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ora la Robur si concentra sul campo. C’è un tabù ‘Franchi’ che va sfatato

