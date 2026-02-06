La rete delle ’Fattorie didattiche’ Tutti a scuola nelle aziende agricole

Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la rete delle fattorie didattiche del Parco Adda Nord. Le scuole del territorio potranno ora portare gli studenti direttamente in azienda, tra campi, trattori e animali, per imparare dalla natura e dai contadini. L’obiettivo è avvicinare i più giovani alla realtà agricola attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti.

A scuola fra campi e trattori, animali e verde: nasce la rete delle " Fattorie didattiche " del Parco Adda Nord. Qualche giorno fa un primo incontro di confronto, presto un primo catalogo con le offerte destinate alle classi già dal prossimo anno, che sarà integrato nel più complessivo programma di educazione ambientale del polmone. Un programma che ogni anno coinvolge centinaia di studenti di ogni età. Sono tantissime le aziende agricole del bacino del Parco che da tempo affiancano al normale lavoro attività di porte aperte agli istituti: laboratori, momenti di svago, lezioni fra aia e verde. Solo otto al momento, però, le "Fattorie didattiche" ufficialmente accreditate dalla Regione.

