L' alleanza tra il Parco dell' Adda e le fattorie didattiche del territorio

Il Parco Adda Nord ha avviato una nuova collaborazione con le fattorie didattiche del territorio. Diverse strutture, come l’Agriturismo Sadira a Calusco d’Adda, Amici Cavalli di Brivio, Monsereno Horses di Imbersago e altre ancora, hanno risposto all’invito dell’ente. L’obiettivo è coinvolgere le scuole e le famiglie in attività educative e pratiche legate alla natura e all’agricoltura. Una scelta che punta a rafforzare il rapporto tra il parco e il territorio, promuovendo esperienze dirette con

Il summit nella sede dell'ente a Villa Gina: "Insieme per ambiente, attività agricole e formazione, Pensando ad eventi aperti a tutti" Il Parco Adda Nord incontra le fattorie didattiche del territorio. Hanno risposto all'invito dell'ente l'Agriturismo Sadira di Calusco d'Adda, Amici Cavalli di Brivio, Monsereno Horses di Imbersago, Le Cave del Ceppo di Trezzo sull'Adda, Cascina Claudina di Truccazzano (Corneliano Bertario) e Avanti Frutta di Cornate d'Adda. "L'obiettivo della riunione era duplice - spiegano i portavoce del Parco - da un lato conoscere queste realtà così preziose attraverso le loro attività non solo rivolte alle scuole, ma anche proposte di educazione ambientale per famiglie e pubblico adulto, oltre ad attività agricole e, in alcuni casi, di accoglienza.

