Fattorie didattiche | nasce la rete A lezione tra campi stalle e trattori

Nasce una nuova rete di fattorie didattiche nel Parco Adda Nord. Le scuole potranno portare i bambini tra campi, stalle e trattori per imparare direttamente sul campo. Le fattorie offriranno spazi all’aperto dove i più giovani scopriranno come si coltiva, si allevano gli animali e si lavora la terra. È un modo diverso di fare scuola, più vicino alla natura e alla realtà agricola del territorio.

"A lezione" anche fra campi e trattori, animali e verde: nasce la rete delle " Fattorie didattiche " del Parco Adda Nord. L’altro giorno un primo incontro di confronto, presto un primo “ catalogo d’offerta ” destinato alle scuole già dal prossimo anno, che sarà integrato nel più complessivo programma di educazione ambientale del Parco, che coinvolge ogni anno centinaia di studenti di ogni età. Sono tantissime le aziende agricole del bacino del Parco Adda Nord che, da anni, affiancano al normale lavoro attività di porte aperte alle scuole: laboratori, momenti di svago, vere e proprie lezioni fra aia e verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Parco Adda Nord ha avviato una nuova collaborazione con le fattorie didattiche del territorio.

