In occasione del Together at Christmas carol servi ce del 5 dicembre 2025, Kate Middleton ha scelto un outfit dal tono sobrio e festivo, perfettamente in linea con lo spirito dell’evento. La Principessa del Galles ha indossato un maxi cappotto doppiopetto color verde bosco firmato Catherine Walker, un modello dalle linee pulite già visto in precedenti occasioni pubbliche. A valorizzare il capospalla, un collo in finta pelliccia di Troy London che aggiunge un tocco di eleganza e aggiorna il look secondo uno dei trend più forti della stagione. I colli morbidi, applicati o removibili, sono infatti protagonisti delle collezioni AI 2025: dalle proposte rétro di Miu Miu, che li abbina a capispalla dal taglio scolastico. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - In occasione del Together at Christmas carol service, Kate Middleton ha scelto un outfit dal tono sobrio con un accessorio di grande tendenza

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, stiamo portando nelle scuole il percorso "RAISING TOGETHER – Il volontariato come lievito della comunità", un'esperienza pensata per le classi delle scuole superiori per riscoprire la bellezza del d

Il principino Louis è cresciuto: impeccabile con mamma Kate alla festa di Natale. Abito da sera e cravatta - Per il quinto anno consecutivo i principi di Galles hanno raccolto celebrità ed enti dell'associazionismo all'evento 'Together at Christmas'.