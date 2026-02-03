allievi per allievi in scena ecco il bugiardo di goldoni

Questa mattina ad Arezzo è andato in scena “Il Bugiardo” di Goldoni, con gli allievi della Libera Accademia del Teatro. La rappresentazione segna l’inizio di un percorso che mira a far scoprire e amare i grandi classici del teatro ai giovani. La compagnia di studenti ha portato in scena il classico con entusiasmo e freschezza, coinvolgendo il pubblico presente in sala.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Parte un percorso tra i grandi classici della drammaturgia con la Libera Accademia del Teatro per avvicinare e appassionare le giovani generazioni al mondo del teatro. Il 2026 della storica scuola aretina, giunta al trentesimo anno di attività, ha preso il via con la nona edizione di “ Allievi per Allievi” che proporrà un originale format basato sui principi della peer education per sviluppare capacità critiche, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena. Il progetto, supportato da Fondazione Guido d’Arezzo e Rete Teatrale Aretina, prevede un ciclo di laboratori in quarantatré classi di sei scuole secondarie di primo e secondo grado che permetteranno di gettare le basi per la successiva visione dei veri e propri spettacoli che saranno messi in scena a l teatro “Pietro Aretino ” dai ragazzi e dalle ragazze dei corsi Junior della Libera Accademia del Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un ritorno a teatro per il classico di Carlo Goldoni,

