Edu-Competition Ted al Forum la gara enogastronomica tra gli allievi dell’Accademia del Gusto

Dal 16 al 18 gennaio, al Forum Palermo, si svolge la prima edizione di Edu-Competition Ted, una gara enogastronomica dedicata agli allievi dell’Accademia del Gusto di Ted Formazione Professionale Ets. L’evento si svolge nell’area del Baglio Villa, offrendo agli studenti l’opportunità di mettere alla prova le proprie competenze nel settore enogastronomico in un contesto formativo e qualificato.

Protagonisti della prima edizione di Edu-Competition Ted, la gara enogastronomica che si terrà, dal 16 al 18 gennaio, a Forum Palermo, saranno le allieve e gli allievi dell'Accademia del Gusto promossa da Ted Formazione Professionale Ets, che proprio a Forum - nell'area del Baglio Villa - ha una.

