La rabbia di Martina | Mio figlio non riesce a comunicare da solo è a scuola da 5 mesi senza assistente

Martina si sfoga per il suo bambino di 6 anni, che da cinque mesi frequenta la scuola senza l’assistente di cui avrebbe diritto. Il piccolo ha disabilità grave e problemi di linguaggio, e la famiglia aspetta da tempo che venga attivato il servizio di Comunicazione aumentativa e alternativa. Ma tra ritardi e lungaggini burocratiche, ancora niente assistente in classe. Martina è arrabbiata e preoccupata: il suo bambino non riesce a comunicare da solo e ha bisogno di supporto.

