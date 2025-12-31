EasyGo acquisisce EMM Systems | Viesse advisor dei soci della target

EasyGo, search fund promosso da Mare Group e Borgosesia, ha completato l’acquisizione di EMM Systems, azienda italiana che sviluppa piattaforme software per la gestione digitale della supply chain. La società, con una forte presenza nel settore farmaceutico e nelle applicazioni mission-critical, rafforza così la propria posizione nel mercato delle soluzioni tecnologiche per la logistica. Viesse advisor dei soci della target ha supportato l’operazione.

EasyGo, search fund promosso da Mare Group e Borgosesia, ha perfezionato l'acquisizione di EMM Systems, società italiana specializzata nello sviluppo di piattaforme software per la gestione digitale della supply chain, con un consolidato posizionamento nel settore farmaceutico e nelle applicazioni mission-critical. EMM Systems ha chiuso l'esercizio 2024 con un valore della produzione di circa 17,7 milioni di euro e un EBITDA di circa 2,2 milioni, registrando una posizione finanziaria netta positiva di circa 1,2 milioni di euro. L'operazione valorizza la società con un Equity Value complessivo di 7,5 milioni di euro, attraverso una struttura di pagamento articolata tra closing, deferred payment ed escrow.

