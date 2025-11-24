Aeroporto revocato lo sciopero dei lavoratori Gesap | Atto di responsabilità

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl revocano lo sciopero di 24 ore previsto per lunedì 1 dicembre, come “atto di responsabilità finalizzato a favorire il confronto con la governance della Gesap”. La revoca è stata decisa a seguito delle interlocuzioni avviate con il direttore generale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

