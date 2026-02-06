La pressione di Trump sta ridefinendo la difesa europea dice Weinstein

La proposta di Donald Trump di voler comprare la Groenlandia ha scosso le capitali europee. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando molti senza parole. Trump aveva fatto questa affermazione durante un incontro, sorprendendo tutti e creando scompiglio tra i leader. Le reazioni non si sono fatte attendere, con alcune nazioni che hanno espresso incredulità e altre che hanno iniziato a valutare le conseguenze di un’eventuale acquisizione. La questione ha anche acceso il dibattito sulla presenza americana in Europa e sulla difesa del continente.

Washington. La dichiarazione di Donald Trump sull'interesse ad acquistare la Groenlandia ha provocato uno choc nelle capitali europee, percepita come l'ennesimo sfogo imprevedibile capace di mettere a rischio l'alleanza transatlantica. Ma secondo Kenneth R. Weinstein, presidente di lunga data e oggi distinguished fellow del think tank Hudson Institute di Washington, quella polemica era tutt'altro che casuale. Si trattava di una mossa calcolata: una tipica tattica da negoziatore immobiliare, pensata per ottenere concessioni e spingere l'Europa verso una trasformazione della sicurezza che, secondo Washington, è ormai in ritardo di decenni.

