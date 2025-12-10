Difesa europea sotto pressione | i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente

L'articolo analizza la crescente pressione sulla difesa europea, evidenziando come i numeri smentiscano l'idea di un'autonomia militare del Vecchio Continente. Tra basi americane, deterrenza nucleare e limiti degli eserciti nazionali, i dati mostrano ancora una forte dipendenza dall'ombrello degli Stati Uniti, mettendo in discussione l'indipendenza strategica dell'Europa.

La nuova strategia Usa rilancia il tema dell'autonomia militare europea. Tra basi americane, deterrenza nucleare, spese per la difesa e limiti strutturali degli eserciti nazionali, i dati mostrano un continente ancora largamente dipendente dall'ombrello statunitense. La pubblicazione della nuova Strategia per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump, dai toni esplicitamente duri verso l'Europa, ha riacceso un interrogativo che da anni viene rinviato: il continente è realmente in grado di garantire da solo la propria sicurezza militare? Il documento, analizzato da Le Figaro, evidenzia una frattura sempre più evidente tra ambizioni politiche europee e realtà operativa sul terreno.

