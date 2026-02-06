La preside della fiction condannata a risarcire un insegnante | il motivo

Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’istituto Morano di Caivano. La decisione arriva dopo una causa intentata da un insegnante, a cui dovrà risarcire un danno. La vicenda ha attirato l’attenzione anche perché la storia di Carfora ha ispirato la fiction

Eugenia Carfora, che con la sua storia ha ispirato la fiction "La Preside", è stata condannata dal Tribunale civile di Napoli Nord a risarcire 16mila euro Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la dirigente scolastica dell'istituto Morano di Caivano, Eugenia Carfora, che con la sua storia ha ispirato la fiction "La Preside". La dirigente, consigliera comunale a San Felice a Cancello, dovrà pagare a un docente la somma di circa 16mila euro, quale perdita del vantaggio economico, conseguente al decreto di depennamento dalle graduatorie per le supplenze. Lo racconta, su CasertaNews.🔗 Leggi su Napolitoday.it

La preside Eugenia Carfora è stata condannata a pagare 16 mila euro.

#Eugenia-Carfora- Caivano || Eugenia Carfora, preside di Caivano, dovrà pagare circa 16mila euro a un docente.

