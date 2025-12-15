Josè Antonio Kast eletto presidente del Cile
Josè Antonio Kast è stato eletto presidente del Cile, ottenendo oltre il 58% dei voti. Esponente di estrema destra e sostenitore di Augusto Pinochet, ha prevalso su Jeanette Jara in una campagna incentrata su sicurezza, immigrazione e criminalità. Questa vittoria segna un importante cambio politico nel paese sudamericano.
SANTIAGO (CILE) (ITALPRESS) – Josè Antonio Kast, esponente dell’estrema destra e aperto sostenitore di Augusto Pinochet, è stato eletto presidente del Cile: a conclusione di una campagna elettorale dominata da temi quali sicurezza, immigrazione e criminalità, al suo terzo tentativo Kast ha battuto nettamente la candidata della coalizione di sinistra, Jeanette Jara, con oltre il 58% dei voti. “Il Cile tornerà a essere libero dalla criminalità, libero dall’angoscia, libero dalla paura”, ha detto il 59enne Kast nel suo primo discorso da presidente eletto. “Criminali, delinquenti: le loro vite cambieranno. Ildenaro.it
