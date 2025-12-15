José Antonio Kast chi è il neo presidente del Cile

José Antonio Kast, avvocato e leader del Partito Repubblicano, è diventato il nuovo presidente del Cile dopo aver vinto il ballottaggio con il 58% dei voti. La sua elezione rappresenta una svolta significativa a destra, segnando un cambiamento rispetto al mandato del precedente presidente Gabriel Boric.

José Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Avvocato di 59 anni, leader del Partito repubblicano, ha vinto il ballottaggio contro Jeannette Jara con circa il 58 per cento dei voti, segnando una svolta netta a destra dopo il mandato del presidente uscente Gabriel Boric. È la prima volta dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet, nel 1990, che il Paese elegge un capo dello Stato di estrema destra. La linea politica di José Antonio Kast. Un sostenitore di Kast (Ansa). La sua vittoria arriva al termine di una campagna centrata quasi esclusivamente su sicurezza e immigrazione. Kast ha promesso una linea dura contro la criminalità, indicando l’aumento degli omicidi e la presenza di reti criminali internazionali come le principali minacce alla stabilità del Paese. Lettera43.it

