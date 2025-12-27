Questo è un articolo de Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare qui. Il conservatorismo di Giorgia Meloni, lungi dal ridursi a una pura restaurazione identitaria, prende forma soprattutto in politica estera, dove si fa programma realista fondato su pragmatismo e consapevolezza dei limiti sistemici. Il realismo, la scuola dominante nella tradizione delle relazioni internazionali, invita a diffidare delle grandi utopie e degli automatismi ideologici: la politica mondiale è un sistema anarchico, popolato da attori che perseguono la sicurezza, la stabilità e la difesa del proprio spazio di manovra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La diplomazia lenta di Giorgia Meloni

Leggi anche: La visita di Victor Orban a Roma: gli incontri con Leone XIV, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, tra diplomazia e divergenze europee

Leggi anche: Meloni in Egitto, il Gem di Giza e la nuova diplomazia mediterranea

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fiamma bassa | La diplomazia lenta di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza della forza militare per la pace - La presidente Meloni sottolinea come una forza militare credibile sia fondamentale per allontanare la guerra. notizie.it

Meloni a Onu, 'pace, dialogo, diplomazia non vincono più' - "Viviamo un fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma denso di pericoli, sospesa tra guerra e pace. ansa.it

Meloni: a Consiglio cooperazione Golfo, al lavoro per nuova diplomazia energetica - "Vogliamo porre le basi di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunita' di cooperazione ... ilsole24ore.com

La diplomazia dei panda continua: mentre una coppia rientra in Cina, altri due esemplari sono pronti a partire per la Francia. L’arrivo a Parigi è previsto nel 2027. Un prestito simbolico che parla di tutela, immagine pubblica e accordi ben più ampi. - facebook.com facebook