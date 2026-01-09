Continua la discesa dei residenti | la popolazione è a quota 15.697
La popolazione residente nel Comune si attesta attualmente a 15.697 unità, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto ai dati degli anni precedenti. L’Ufficio Anagrafe conferma questa tendenza, evidenziando una discesa continua dei residenti negli ultimi decenni. Questi dati riflettono l’andamento demografico della zona, segnato da una stabilizzazione che caratterizza la recente evoluzione della comunità locale.
E’ pressoché stabile il numero dei residenti all’interno del Comune. I dati ufficiali forniti dall’Ufficio Anagrafe confermano il trend degli ultimi decenni. Al 22 dicembre 2025 la popolazione residente è di 15.697 (7.387 uomini e 8.310 donne). Nel 2019 il dato era di 15.904 unità, nel 2014 di 16.010. La provenienza di nuovi residenti permette di compensare il calo delle nascite, fenomeno diffuso in tutta la Penisola. Ad oggi le nascite annuali sono 70 mentre le registrazioni dei decessi sono 182 per un saldo negativo di 112 unità. A compensarlo, come detto, è il positivo saldo migratorio: 599 iscritti contro 508 cancellati (+91). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Scende in Puglia la quota di popolazione residente in Comuni fragili Istat
Leggi anche: Emorragia Beko, uscite a quota 109: "E continua il crollo dei volumi"
Continua la discesa dei residenti: la popolazione è a quota 15.697; Bra e la sua popolazione: nascite in ripresa e migranti compensano l'aumento della mortalità e l'invecchiamento.
La popolazione braidese torna a salire: al 31 dicembre 29.929 residenti - 322 dell’anno precedente, pari al 17,9% del totale) mentre cala quello degli ... targatocn.it
Bra e la sua popolazione: nascite in ripresa e migranti compensano l'aumento della mortalità e l'invecchiamento - 919 abitanti: crescita di appena 10 persone sostenuta dall'immigrazione, più nascite ma anche più decessi, i dati di matrimoni e i numeri delle comunità Al 31 dicembre 2025, la popolaz ... msn.com
La popolazione cresce sfiorata quota 6mila «Quarto aumento di fila» - Dopo il minimo toccato negli anni scorsi, Robbio ha quindi sfiorato e quasi consolidato la soglia dei 6 mila abitanti, confermando un trend positivo che, come evidenziato dal sindaco, «fa ben sperare ... laprovinciapavese.gelocal.it
Continua a nevicare in Appennino, neve in discesa fino a s.agata anche se non con precipitazioni intense. Nevica bene anche alle balze! Vi ricordo che ci sono le sezioni webcam sul sito, mentre i colleghi di meteoforlicesena hanno ampia copertura sulla loro - facebook.com facebook
Quando Fernando #Navarrete ha smontato l’impostazione della #Bce sull’euro digitale, nessuno a Francoforte è rimasto sorpreso. Ora l’Europa scavalca Navarrete e continua su una strada in discesa. Leggi l'articolo completo online al link lnkd.in/ddH8tGA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.