Continua la discesa dei residenti | la popolazione è a quota 15.697

E’ pressoché stabile il numero dei residenti all’interno del Comune. I dati ufficiali forniti dall’Ufficio Anagrafe confermano il trend degli ultimi decenni. Al 22 dicembre 2025 la popolazione residente è di 15.697 (7.387 uomini e 8.310 donne). Nel 2019 il dato era di 15.904 unità, nel 2014 di 16.010. La provenienza di nuovi residenti permette di compensare il calo delle nascite, fenomeno diffuso in tutta la Penisola. Ad oggi le nascite annuali sono 70 mentre le registrazioni dei decessi sono 182 per un saldo negativo di 112 unità. A compensarlo, come detto, è il positivo saldo migratorio: 599 iscritti contro 508 cancellati (+91). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

