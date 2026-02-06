La Nuvolí alla ricerca del bis con Roma dopo averla battuta in Coppa Italia
La Nuvolí AltaFratte Padova si prepara a tornare in campo contro Roma. Dopo aver battuto le avversarie in Coppa Italia, le tigri gialloblù puntano a centrare un altro risultato positivo nella Pool Promozione 2025-26. Domenica, il palazzetto di Trebaseleghe ospiterà la seconda partita delle dieci in programma, in una sfida che potrebbe confermare la crescita della squadra.
Domenica prossima la Pool Promozione 2025-26 arriverà all’interno delle mura del palazzetto dello sport di Trebaseleghe dove le tigri gialloblù della Nuvolí AltaFratte Padova disputeranno la seconda delle dieci gare nella più importante delle pool del campionato di serie A2 Tigotà.Dopo la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su Nuvoli Roma
Nuvolí AltaFratte a Roma per la sua “prima” di Coppa Italia: in palio la semifinale
La Nuvolí AltaFratte si prepara alla sua prima partita di Coppa Italia, in programma mercoledì sera alle 20:30 a Roma.
La T Gema, obiettivo difesa della Coppa Italia. Sulla strada del bis la Roma dell’ex Toscano
La T Gema si prepara a difendere il titolo nella prossima edizione della Coppa Italia di Serie B Nazionale.
Ultime notizie su Nuvoli Roma
Argomenti discussi: Colpo grosso a Costa Volpino: Nuvolí vince 3-1 e batte la capolista; L’esordio Nuvolí nella pool è dolcissimo.
COPPA ITALIA I Palladino dopo la vittoria con la Juve:, "Questa è l'Atalanta che vorrei sempre". Il tecnico della Dea:: "Cresciamo nelle difficoltà. Ora voglio un regalo con la Cremonese" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/05/coppa-italia facebook
JUVE, LA COPPA ITALIA FINISCE QUI: CONCEICAO SPRECA, TRE SCHIAFFI DALLA DEA youtu.be/HnDyEc-FURU x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.