La T Gema si prepara a difendere il titolo nella prossima edizione della Coppa Italia di Serie B Nazionale. La squadra, guidata da coach Marco Andreazza, sarà tra le quattro qualificate alle Final Four 2026, confermando la propria continuità e determinazione. Insieme alla Roma dell’ex Toscano, rappresenta un punto di riferimento per questa competizione, con l’obiettivo di mantenere il successo conquistato nella passata edizione.

La T Tecnica Gema alle Final Four di Coppa Italia di Serie B Nazionale è una. non notizia. La formazione guidata da coach Marco Andreazza è infatti l’unica delle quattro qualificate all’edizione 2026 ad essere presente anche nel marzo scorso e parteciperà da detentrice del titolo. Un’impresa, quella del back-to-back alla kermesse tricolore, riuscita solo alla Paffoni Omegna nel biennio 2018-2019 e che conferma il recente feeling dei leoni termali con la competizione, agguantata anche quest’anno da seconda del proprio girone e con la stessa quota punti (26) del 2024-2025, quando fu decisiva la vittoria di Casalnuovo di Napoli contro Sant’Antimo per staccare il pass per le finals di Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La T Gema, obiettivo difesa della Coppa Italia. Sulla strada del bis la Roma dell’ex Toscano

Leggi anche: Coppa Davis: il Belgio batte la Francia e vola in semifinale. Ora è sulla strada dell'Italia

Leggi anche: La T Gema, doppia gioia: Desio ko e final four di Coppa Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La T Gema, obiettivo difesa della Coppa Italia. Sulla strada del bis la Roma dell’ex Toscano.

La T Gema, obiettivo difesa della Coppa Italia. Sulla strada del bis la Roma dell’ex Toscano - A marzo lo scontro con la candidata numero uno alla A2, l’ala non dimentica la scorsa annata: "Sfida dal sapore particolare" ... sport.quotidiano.net