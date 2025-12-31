La T Gema obiettivo difesa della Coppa Italia Sulla strada del bis la Roma dell’ex Toscano
La T Gema si prepara a difendere il titolo nella prossima edizione della Coppa Italia di Serie B Nazionale. La squadra, guidata da coach Marco Andreazza, sarà tra le quattro qualificate alle Final Four 2026, confermando la propria continuità e determinazione. Insieme alla Roma dell’ex Toscano, rappresenta un punto di riferimento per questa competizione, con l’obiettivo di mantenere il successo conquistato nella passata edizione.
La T Tecnica Gema alle Final Four di Coppa Italia di Serie B Nazionale è una. non notizia. La formazione guidata da coach Marco Andreazza è infatti l’unica delle quattro qualificate all’edizione 2026 ad essere presente anche nel marzo scorso e parteciperà da detentrice del titolo. Un’impresa, quella del back-to-back alla kermesse tricolore, riuscita solo alla Paffoni Omegna nel biennio 2018-2019 e che conferma il recente feeling dei leoni termali con la competizione, agguantata anche quest’anno da seconda del proprio girone e con la stessa quota punti (26) del 2024-2025, quando fu decisiva la vittoria di Casalnuovo di Napoli contro Sant’Antimo per staccare il pass per le finals di Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
