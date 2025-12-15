milano cortina mariah carey a san siro per la cerimonia di apertura

Milano-Cortina 2026 si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura, un evento atteso a livello globale. Tra le grandi sorprese, è stata annunciata la presenza di Mariah Carey come prima artista internazionale ad esibirsi a San Siro, dando il via ufficiale ai Giochi olimpici in modo spettacolare.

Annunciata la prima grande ospite internazionale della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. La Fondazione ha infatti ufficializzato che il 6 febbraio, allo stadio San Siro, ci sarà la star della musica nonché icona del Natale Mariah Carey. L’artista di All I Want for Christmas Is You, tornata come da tradizione in classifica con l’approssimarsi delle feste, terrà una performance per dare il via all’Olimpiade invernale alla Scala del calcio durante lo show inaugurale, realizzato da Balich Wonder Studio e incentrato sul tema dell’armonia per raccontare innovazione, creatività e lo Spirito italiano. Lettera43.it

