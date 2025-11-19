Miles Davis in concerto a Bari per il Locus Festival

Baritoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 ricorre il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, uno dei musicisti più influenti e innovativi del XX secolo, ed in suo onore il Locus festival ha scelto di presentare la sua ventiduesima edizione ispirandosi ad una celebre citazione di Miles: "Don’t play what's there. Play. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Bari il concerto di Marcus Miller: tributo al maestro del jazz Miles Davis - L'evento, in programma nell'ambito del Locus Festival, si svolgerà il prossimo 30 luglio negli spazi della Fiera del Levante. Come scrive baritoday.it

miles davis concerto bariWE WANT MILES! Con Marcus Miller a Bari il 30 luglio - tributo del progetto di Marcus Miller “WE WANT MILES”, a Bari il 30 luglio nella Fiera del Levante Biglietti in ... Da ilikepuglia.it

miles davis concerto bariMARCUS MILLER celebra MILES DAVIS: a Luglio 2026 in concerto a Udine, Roma, Lucca, Pompei e Bari - MARCUS MILLER celebra MILES DAVIS nel centenario della nascita “WE WANT MILES! Scrive rockon.it

Cerca Video su questo argomento: Miles Davis Concerto Bari