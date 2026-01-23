La beffa dello sfollato della ’B’ | Trovo una casa nella torre ’A’ E dopo poche ore mi cacciano

Dopo l’incendio alla Torre B, un sfollato firma un contratto per un appartamento nella Torre A, sperando in una nuova sistemazione. Tuttavia, poche ore dopo, viene allontanato, trovandosi di nuovo senza una casa. Questa vicenda evidenzia le difficoltà e le incertezze che affrontano le persone colpite da eventi traumatici, sottolineando la complessità delle soluzioni abitative temporanee e la necessità di interventi più efficaci.

Sfollato per l’incendio alla ‘Torre B’, firma un contratto d’affitto per un appartamento alla ‘Torre A’ ed ora si trova di nuovo senza casa. Emblematica la storia di Abdelhakim Abouzhar, nazionalità marocchina. Racconta: "Sono infuriato, ma come si fa a fare una cosa del genere. Avevo un appartamento in affitto nella ‘Torre B’, sono stato per due settimane sfollato. Mi hanno ospitato alcuni amici, poi l’altro giorno ho firmato un contratto per locazione di una stanza alla ‘Torre A’. Il giorno dopo mi chiama il proprietario e mi dice che è arrivata questa ordinanza, sono andato a fare la spesa perché non avevo nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

