laura pausini canta due vite di mengoni e scoppia la polemica social fiorello la difende

Laura Pausini a dicembre 2025 ha annunciato di aver cancellato tutte le applicazioni dei social network dal proprio telefono per purificarsi dallo stress e dall'ansia che le procuravano. Ma l'addio agli ambienti social non l'ha messa a riparo dall'ondata di critiche che stanno travolgendo l'ultimo brano che ha appena pubblicato, la cover di Due vite di Marco Mengoni realizzata metà in italiano e metà in francese in coppia con Julien Lieb. La dernière chanson (Due vite), questo il titolo completo della canzone, che riprende quello usato in passato da Mengoni nella versione francese del suo brano, è il nuovo singolo estratto dall'album Io Canto 2, in uscita il 6 febbraio, in cui Pausini ha realizzato diverse cover di brani molto noti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni: “I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone”Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di

“Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima. I fan non possono gettare fango su chi si permette di cantare una canzone”: Fiorello difende Laura Pausini per la rivisitazione di “Due Vite” di Marco Mengoni in franceseFiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il dibattito sulle cover, sottolineando che reinterpretare una canzone è un gesto di rispetto e non dovrebbe essere oggetto di critiche ingiustificate.

