Le canzoni sono di tutti una cover è un segno di stima I fan non possono gettare fango su chi si permette di cantare una canzone | Fiorello difende Laura Pausini per la rivisitazione di Due Vite di Marco Mengoni in francese

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno affrontato il dibattito sulle cover, sottolineando che reinterpretare una canzone è un gesto di rispetto e non dovrebbe essere oggetto di critiche ingiustificate. Durante “La Pennicanza” del 19 gennaio, hanno difeso Laura Pausini per la sua versione francese di “Due Vite”, evidenziando il valore dell’arte condivisa e il rispetto per il lavoro degli artisti.

Fiorello e Fabrizio Biggio a "La Pennicanza", oggi 19 gennaio, hanno toccato il tema delle polemiche sul nuovo brano in francese di Laura Pausini "La Dernière Chanson" con Julien Lieb, giovane talento ed ex protagonista di Star Academy France. È la versione in francese di "Due Vite" di Marco Mengoni. La puntata si apre con Fiorello contrariato da un titolo di giornale: "Certe canzoni non si toccano. Laura Pausini nella bufera per la cover di Marco Mengoni". "Sono molto arrabbiato per questa notizia – commenta lo showman -. Marco Mengoni è un essere umano. Nulla contro di lui, ma i fan non possono gettare fango su chi si "permette" di cantare una canzone.

Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima»

Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto. Questa riflessione si inserisce nella nuova settimana di "La Pennicanza", il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.

