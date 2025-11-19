Da bambina sono stata abusata da mio zio Avevo sette anni e ho rimosso quel brutto momento Se lo avessi detto a mio padre lo avrebbe ammazzato | parla Aida Yespica

“Da bambina sono stata abusata da mio zio”, ha confessato Aida Yespica a “ Le Iene “. La showgirl venezuelana, oggi quarantatreenne, ha raccontato nel programma di Italia 1 i momenti bui della sua infanzia: “Sono stata abusata da piccola. Avevo sette anni e ho rimosso quel brutto momento”. Un trauma però riemerso nel 2017: “Un’amica mi aveva raccontato che ha avuto l’abuso da suo padre in quel momento – ha spiegato Yespica – mi sono fermata, mi sono messa a piangere”. “Se lo avessi detto a mio padre, cosa avrebbe fatto? Sicuramente l’avrebbe ammazzato. Non lo ha mai saputo perché mio padre purtroppo è andato via”, ha aggiunto la showgirl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

