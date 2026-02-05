L’attrice Cameron Diaz ha parlato della sua infanzia durante un podcast, raccontando di aver perso un’amica d’infanzia a soli nove anni. “Quella ferita è ancora aperta”, ha detto, spiegando che se avesse incontrato prima Damiano David, forse sarebbe stata più pronta ad affrontare il dolore. La star americana ha anche ricordato il loro primo incontro e alcuni momenti difficili della sua giovinezza, lasciando trasparire un lato più personale e vulnerabile.

A dirlo è stata proprio l’attrice e cantante, che si è lasciata andare a profonde confidenze nel corso di un’intervista nel podcast Call Her Daddy. I due si sono conosciuti agli MTV VMA nel 2022, quando entrambi erano candidati al premio come Miglior Artista Emergente (lui ancora con i Måneskin). Alla fine vinse lei e nel backstage ci fu un primo contatto che però non ebbe sviluppi: «Non era stato amichevole e avevo pensato: “Questo tizio mi odia”, anche se poi ho scoperto che non stesse attraversando un buon momento». Un anno dopo, nello stesso luogo, un nuovo incontro, che sfociò in un invito di lui a lei ad andare a vedere un concerto della band al Madison Square Garden e nell’inizio di una frequentazione che li ha portati, oggi, a un passo dall’altare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Dove Cameron: «L'omicidio della mia amica d'infanzia a 9 anni è una ferita ancora aperta. Se avessi incontrato Damiano David prima non sarei stata pronta»

Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David, ha iniziato a farsi conoscere già a 12 anni.

Il 15 gennaio 2026, Dove Cameron celebra i suoi 30 anni.

