Snack salutari a km zero | NutriHub e Coldiretti Campania al Fruit Logistica di Berlino

A Berlino, NutriHub e Coldiretti Campania hanno presentato un nuovo distributore automatico dedicato a snack salutari e a chilometro zero. L’obiettivo è portare prodotti locali nelle scuole, negli ospedali e in altri luoghi pubblici. Durante il Fruit Logistica, hanno mostrato come questo sistema possa promuovere un’alimentazione più sana e sostenibile, puntando su prodotti freschi e di stagione. La collaborazione tra le due realtà mira a diffondere uno stile di vita più consapevole, senza rinunciare alla praticità.

Coldiretti Campania e NutriHub presentano il distributore amico di snack salutari e a chilometro zero al Fruit Logistica di Berlino. NutriHub è un progetto innovativo che punta a promuovere snack salutari e a chilometro zero attraverso un distributore automatico e sarà presentato giovedì 5 febbraio 2026 nell'ambito della manifestazione internazionale in programma dal 4 al 6 febbraio 2026, uno degli appuntamenti più importanti per l'industria ortofrutticola a livello mondiale. L'idea di NutriHub è quella di promuovere, con l'aiuto della Coldiretti Campania, snack a chilometro zero, selezionati con il supporto di Campagna Amica.

