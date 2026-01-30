La Regione Veneto ha deciso | annullate le gare di caccia alle lepri con i cani

La Regione Veneto ha deciso di fermare le gare di caccia alle lepri con i cani. Oggi era previsto il pronunciamento del Tar Veneto sull’istanza della LAV contro questa pratica, che ha già coinvolto diversi comuni della Provincia di Treviso. Invece di aspettare la sentenza, l’amministrazione regionale ha scelto di sospendere le gare, bloccando così l’attività prima ancora di conoscere l’esito del ricorso.

