DiCaprio si sfila dal sequel di ‘C’era una volta a… Hollywood’ E abbandona Brad Pitt

Quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cosa è certa: Leonardo DiCaprio non tornerà nei panni di Rick Dalton. L’attore ha confermato che non apparirà ne ‘Le avventure di Cliff Booth’, lo spin-off sequel di ‘C’era una volta a. Hollywood’ ora in lavorazione con Brad Pitt protagonista. Una scelta che sorprende i fan del film del 2019, dove il duo DiCaprio-Pitt aveva trovato una delle sue alchimie più perfette. Cosa è successo. DiCaprio: “Non ci sarò, ma.”. Durante un’intervista a Deadline, l’attore ha spiegato di essere stato coinvolto nelle prime discussioni creative, salvo poi decidere di non partecipare. “Non ci sarò, ma non vedo l’ora di vedere cosa ne uscirà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

