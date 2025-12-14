Gerusalemme l' albero di Natale torna a splendere per la prima volta dall' inizio della guerra

Domenica, la Città Vecchia di Gerusalemme si è riempita di luci e colori, segnando il ritorno dell’albero di Natale dopo l’interruzione causata dalla guerra di Gaza. Un momento di speranza e unità per la comunità locale, che ha celebrato con entusiasmo l’accensione delle decorazioni natalizie in un periodo difficile.

© Lapresse.it - Gerusalemme, l'albero di Natale torna a splendere per la prima volta dall'inizio della guerra Domenica la Città Vecchia di Gerusalemme è stata illuminata con un enorme albero di Natale e luci decorative per la prima volta dalla guerra di Gaza. I festeggiamenti nel quartiere cristiano della Città Vecchia hanno attirato grandi folle accorse per godersi l’atmosfera festosa. La folla camminava sotto file di luci scintillanti e la domenica sera i caffè, addobbati e decorati, erano pieni di gente. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Merry Christmas from Jerusalem, Israel- YMCA Jerusalem is already lit in honor of the birth of Jesus Gerusalemme, l'albero di Natale torna a splendere per la prima volta dall'inizio della guerra - (LaPresse) Domenica la Città Vecchia di Gerusalemme è stata illuminata con un enorme albero di Natale e luci decorative per la prima volta dalla guerra di Gaza. msn.com

A Betlemme l’albero, a Gaza ancora dolore. I due volti del Natale nella Terra Santa che chiede pace - A Gaza, invece, la guerra continua a mietere vittime tra freddo, mancanza di aiuti e sofferenza ... famigliacristiana.it

My n.1 Xmas tree Il mio albero di #Natale preferito #Xmastree #jerusalem #Gerusalemme x.com

ISRAELE, L'ULTIMA VENDETTA: NATALE VIETATO A GERUSALEMME di Fabio Scuto Il Natale a Gerusalemme sarà come in tutti questi anni un Natale blindato, di guerra e di qualche vendetta che si consuma a carico dei cristiani. Va detto subito che i cristia - facebook.com facebook