La magia della fiaccola tra i bimbi Festa al Centro Maria Letizia Verga

La fiaccola olimpica fa tappa a Monza, dove i bambini del Centro Maria Letizia Verga hanno accolto i tedofori. La cerimonia si è svolta tra le mura dell’istituto, con i piccoli che hanno seguito con emozione il passaggio della torcia. La festa, semplice e genuina, ha coinvolto tutti, rendendo ancora più speciale questa tappa della staffetta.

La Fondazione Maria Letizia Verga è stata il punto di partenza per la tappa monzese del viaggio della Fiamma olimpica, accogliendo i tedofori all'interno del Centro Maria Letizia Verga e diventando parte della staffetta per la torcia. I tedofori sono ambasciatori di impegno in ambiti diversi: Riccardo Montalbano, Marco Oliviero, Francesco Fasiello, Sara Bonfiglio, Giuseppe Angelo Ferrari, Eleonora Vico, Gianni Bugno. Hanno attraversato gli spazi del Centro Maria Letizia Verga con la lanterna olimpica, fino alla palestra di sport therapy, accolti dalle famiglie, dai bambini, dalle bambine e dal personale.

