La magia della torcia olimpica Il cuore della città si accende Festa tra musica e visori in 3D
La torcia olimpica, simbolo di pace e speranza, accende il cuore delle città durante il suo cammino. Tra musica e innovazione tecnologica, come i visori in 3D, la fiamma rinnova il suo significato universale, unendo persone e culture in un’atmosfera di festa e condivisione.
Benvenuta fiamma olimpica. Fin dall’antichità rappresenta un simbolo di pace, speranza e amicizia. Un messaggio universale che attraversa i secoli e si rinnova nel tempo con la capacità di scaldare il cuore a ogni sportivo e non solo. È con questo spirito che Firenze si prepara ad accogliere la fiamma olimpica in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 22 febbraio. La torcia olimpica sta facendo il giro d’Italia e oggi pomeriggio farà tappa a Firenze. Una magia che si accende proprio nel cuore della città, tra monumenti storici e luoghi simbolo della nostra cultura per un momento suggestivo e carico di significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
