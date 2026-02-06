La guerra di Putin? Sarà pagata dai russi per intere generazioni | ecco perché

La Russia rischia di pagare il prezzo della guerra di Putin per molti anni. Secondo un rapporto dell’American Enterprise Institute, le spese militari del governo russo stanno prosciugando le riserve di liquidità. Se continueranno a questo ritmo, entro il 2030 Mosca potrebbe non avere più abbastanza soldi per sostenere le spese militari. La situazione è più grave di quanto sembri e le conseguenze si faranno sentire anche sulle generazioni future.

Questa non è una previsione sulla fine della guerra in Ucraina. Troppi fattori imponderabili e perfino irrazionali pesano sulle decisioni di Putin. Negli ultimi mesi lo Zar ha visto indebolirsi le speranze di trovare in Trump una sponda compiacente, un finto mediatore, pronto a svendergli l’Ucraina. Le ultime mosse della Casa Bianca – influenzate dal segretario di Stato Marco Rubio – hanno inasprito le sanzioni contro Mosca a livelli che non erano mai stati raggiunti durante l’amministrazione Biden: in particolare convincendo o costringendo l’India a cessare i suoi acquisti di petrolio russo. Vedremo quanto Delhi sarà rispettosa degli accordi, ma in ogni caso se dovesse trasferire i suoi acquisti energetici dal mercato ufficiale al mercato nero, lo farebbe esigendo da Putin sconti colossali a copertura del rischio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La guerra di Putin? Sarà pagata dai russi per intere generazioni: ecco perché Approfondimenti su Putin Guerra Sale il costo del conflitto: la guerra di Putin sarà pagata dai russi per generazioni La guerra di Putin sta svuotando le tasche della Russia. Il sostegno di Pechino a Putin è incondizionato: ecco perché la guerra in Ucraina va benissimo alla Cina Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Russia crolla: la guerra di Putin in Ucraina gli si ritorce contro Ultime notizie su Putin Guerra Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 febbraio. Il Parlamento Ue il 24 febbraio vota il prestito a Kiev; Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Il Cremlino: 'Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev'; Le notizie di lunedì 2 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia. Per Putin la guerra sta diventando insostenibile: l'analisi del funzionario Ue che si occupa di sanzioniSfidare le leggi della gravità economica possa durare solo fino a un certo punto, afferma David O'Sullivan. Nel corso del 2026 qualcosa per Mosca potrebbe spezzarsi ... today.it Satelliti spia e hacker anti-Olimpiadi, la guerra ibrida di Putin all’Ue. Un mistero la nave russa Sparta IV vicina alla SardegnaPartiti i negoziati di pace per l’Ucraina ad Abu Dhabi. Tajani: Sventato un attacco informatico contro i Giochi di Milano-Cortina. Due veicoli spaziali russi hanno intercettato per anni le comunicaz ... msn.com L'Europa dichiara guerra alla flotta fantasma di Putin: cosa sta succedendo in mare facebook Putin Invaders. La guerra ibrida si sposta nello spazio (di A. Sarno) x.com

