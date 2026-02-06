Sale il costo del conflitto | la guerra di Putin sarà pagata dai russi per generazioni 

La guerra di Putin sta svuotando le tasche della Russia. Secondo un rapporto, il Paese rappresenta appena il 2% del Pil globale, uguale a quello di New York. Se continuerà a spendere così tanto per le armi, entro il 2030 finiranno i soldi. La guerra, quindi, costa molto ai russi e nessuno sa quanto durerà ancora.

Questa non è una previsione sulla fine della guerra in Ucraina. Troppi fattori imponderabili e perfino irrazionali pesano sulle decisioni di Putin. Negli ultimi mesi lo Zar ha visto indebolirsi le speranze di trovare in Trump una sponda compiacente, un finto mediatore, pronto a svendergli l’Ucraina. Le ultime mosse della Casa Bianca – influenzate dal segretario di Stato Marco Rubio – hanno inasprito le sanzioni contro Mosca a livelli che non erano mai stati raggiunti durante l’amministrazione Biden: in particolare convincendo o costringendo l’India a cessare i suoi acquisti di petrolio russo. Vedremo quanto Delhi sarà rispettosa degli accordi, ma in ogni caso se dovesse trasferire i suoi acquisti energetici dal mercato ufficiale al mercato nero, lo farebbe esigendo da Putin sconti colossali a copertura del rischio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’accordo di pace con la Russia è ormai al 90% di definizione, anche se non si può accettare una pace a ogni costo.

