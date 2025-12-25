La possibilità che Xi Jinping medi per per sbloccare il conflitto è un mito che si aggira per l'Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il sostegno di Pechino a Putin è incondizionato: ecco perché la guerra in Ucraina va benissimo alla Cina

Putin ringrazia Kim Jong-un a Pechino per i soldati inviati dalla Corea del Nord contro l'Ucraina - I due leader si sono trovati a Pechino per la parata militare in cui sono stati ospiti d'onore del presidente cinese Xi Jinping. it.euronews.com

Video. Ucraina, Putin incontra e ringrazia Kim Jong-un per i soldati inviati - I due leader si sono trovati a Pechino per la parata militare in cui sono stati ospiti d'onore del presidente cinese Xi Jinping. it.euronews.com

Parata della vittoria a Pechino, Xi, Putin e Kim insieme: il significato dietro l'incontro. Trump: "Cospirate contro Usa" - Gli occhi del mondo sono puntati su Pechino dove si tiene l’incontro storico tra ilm presidente cinese, Xi Jinping, il leader russo, Vladimir Putin, e l’omologo nordcoreano, Kim Jong Un. notizie.tiscali.it

Telefonata del Ministro degli Esteri cinese Wang Yi; “ La Cina esprime 'sostegno' al Venezuela per il blocco statunitense, ma nessun aiuto” Pechino/Caracas. La Cina definisce come “bullismo unilaterale” l'ordine di Washington del blocco delle petroliere in ent - facebook.com facebook