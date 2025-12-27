C i sono le parole. Che danno forma al pensiero e alla realtà. “Irresponsabili” cioè “persone che non hanno responsabilità della guerra, dei massacri”, “incoscienti”, cioè “privi di quella paura che zittisce”, “provocatori”, ovvero “individui che provocano, fanno domande, sollecitano il cambiamento”. Ci sono i luoghi, negozi, aule universitarie, uffici, supermercati. Svuotati. La gente che di solito li abita li ha lasciati; per scendere in strada. E poi ci sono le azioni. Che in questo caso hanno dato forma a un breve film intitolato, appunto, Irresponsabili (online dal 28 dicembre) prodotto da Emergency insieme all’agenzia pubblicitaria Ogilvy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'organizzazione fondata da Gino Strada ha prodotto un cortometraggio-invito concreto a ripudiare la guerra. Cui l'attore Elio Germano presta corpo e voce

Leggi anche: Elio Germano è il miglior attore italiano: tre grandi film con l’attore protagonista

Leggi anche: Tre ciotole: il film con Alba Rohrwacher ed Elio Germano tratto da Michela Murgia da oggi nei cinema

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Siena per Gaza: proseguono le visite guidate tra arte, storia e solidarietà; Emergency, pace e cure dal 1994: «I nostri medici vivono la guerra».

Gino Strada, due anni senza il medico visionario che odiava la guerra: “Ci ha insegnato a non aver paura di sognare” - Il 13 agosto del 2021 se ne andava all’improvviso il fondatore di Emergency, dopo una vita spesa ad aiutare le vittime di tutti i conflitti. ilgiorno.it

Emergency, 30 anni a curare le ferite del mondo - Emergency, 30 anni a curare le ferite del mondo Compleanno per l'organizzazione fondata a Milano dal chirurgo Gino Strada. rainews.it

La rapper ha preso parte all'AmericaFest, la convention repubblicana organizzata annualmente da Turning Point Usa, l'organizzazione conservatrice fondata da Charlie Kirk. - facebook.com facebook