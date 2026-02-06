La giornalista Micaela Palmieri a Troia presenta il libro ‘Next stop Rogoredo'

Sabato 7 febbraio alle 19, a Troia, la giornalista Micaela Palmieri presenta il suo libro ‘Next stop Rogoredo’. L’evento si svolge nella biblioteca comunale ‘Marasca’, dove Palmieri parlerà della sua opera, che racconta la storia di chi è uscito dal bosco della droga. La presentazione è aperta a tutti e promette di essere un’occasione per ascoltare storie di rinascita e lotta.

Sabato 7 febbraio alle 19 presso la biblioteca comunale 'Marasca' di Troia ci sarà la presentazione del libro 'Next stop Rogoredo – Storia di chi è uscito dal bosco della droga' della conduttrice del Tg1 Micaela Palmieri. Si tratta di un racconto intenso e necessario sul disagio, le dipendenze e.

