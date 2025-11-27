Il giornalista Alex Giuzio presenta il suo libro Turismo insostenibile
Sabato 6 dicembre alla Biblioteca "Maria Goia" di Cervia si terrà la presentazione del libro "Turismo insostenibile" di Alex Giuzio (Altreconomia 2024), organizzata dal Fai di Cervia. Il saggio affronta i problemi sociali, ambientali ed economici provocati dall'industria turistica e propone. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
