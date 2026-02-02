La pattinatrice canadese Ivanie Blondin si sorprende davanti al bidet nel suo alloggio al villaggio olimpico di Milano. Arrivata per le Olimpiadi invernali, Blondin ha condiviso sui social un video in cui mostra con entusiasmo la stanza più grande di quanto si aspettasse e il bagno con il bidet, che le ha suscitato un’espressione di sorpresa. La sua reazione ha fatto il giro dei social, diventando subito virale tra gli appassionati di sport e curiosi.

Una stanza singola “più grande di come mi aspettavo” e un bagno in camera con tanto di bidet. È bastato questo per sbalordire la pattinatrice di velocità canadese Ivanie Blondin che, arrivata a Milano per partecipare alle prossime Olimpiadi invernali, ha condiviso sui suoi social un video in cui mostra fiera la camera del villaggio olimpico in cui alloggia. La clip, probabilmente realizzata nelle storie di Instagram, e quindi ora non più visibile, è diventata però virale. La pattinatrice, infatti, nel riprendere la stanza si mostra estremamente sorpresa di un particolare: il bidet. Tanto che inquadrandolo esclama un inequivocabile: “Ooh”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Milano-Cortina, lo stupore dell’atleta canadese davanti al bidet in camera: “Ooh” – Video

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

È stato inaugurato ufficialmente lo Stadio del fondo di Lago di Tesero, che sarà uno dei principali impianti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Programma e risultati; Olimpiadi Milano Cortina 2026, dove e quando vedere la Cerimonia di Apertura; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: guida completa.

Bob, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-CortinaSport nato in Nordamerica e sviluppato sulle Alpi svizzere a inizio Novecento. La Germania è la dominatrice, e i suoi equipaggi saranno i favoriti anche nel 2026. Baumgartner speranza Italia ... msn.com

Sci alpinismo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-CortinaSalire con le pelli sotto gli sci, superare ostacoli a piedi, lanciarsi in discesa e tagliare il traguardo per primi. La disciplina più green debutta ai Giochi ... msn.com

Primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina. Rebecca Passler, 25 anni, di Brunico, è risultata positiva al Letrozolo. La Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospenderla in via cautelare. Passler è la terza miglior italiana in stagione tra le atlet facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com