Un furto pianificato con precisione, avvenuto mentre il proprietario portava a spasso il cane, ha scosso la tranquillità della comunità. L’azione, metodica e senza scrupoli, si inserisce in un contesto di crescente inquietudine, alimentando il senso di insicurezza tra i cittadini. Questo episodio evidenzia l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza e di mantenere alta l’attenzione sulla tutela delle proprie proprietà.

Un furto studiato, freddo, chirurgico. E soprattutto inquietante, perché inserito in un clima che ormai sta facendo paura a molti cittadini. L’episodio avvenuto lunedì pomeriggio a Parabiago, in via Mari, assume contorni ancora più allarmanti se inserito in un quadro più ampio che parla di una possibile banda in azione e di un’ escalation di colpi in tutta la zona. Erano circa le 17.40 quando la proprietaria dell’appartamento, al secondo piano rialzato di una palazzina a pochi metri dal Rusty Garage e dalla scuola, è uscita per portare fuori il cane. Un’assenza breve, di routine. Ma secondo chi ha ricostruito l’accaduto, i ladri la stavano osservando da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esce a spasso con il cane, le svaligiano casa

Antonella Clerici porta a spasso il cane nell'immensa "casa nel bosco". Le immagini privateAntonella Clerici si dedica a una passeggiata con il suo cane nella suggestiva “casa nel bosco”.

Leggi anche: Il “cane” porta a spasso il cane: la scena surreale fa il giro del web. Ecco come è possibile

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Esce a spasso con il cane, le svaligiano casa; Un'altra squadra di Champions cambia allenatore; Antonella Clerici porta a spasso il cane nell'immensa casa nel bosco. Le immagini private; Pedullà: 'Comolli non si facesse riportare a spasso con Mateta come è accaduto per Kolo'.

Esce a spasso con il cane, le svaligiano casaUn furto studiato, freddo, chirurgico. E soprattutto inquietante, perché inserito in un clima che ormai sta facendo paura a ... ilgiorno.it

Sindaco di Bogliasco Luca Pastorino: "Per fortuna non ci sono state vittime, né feriti. La scorsa notte ero molto preoccupato perché in questa strada sopra il mare vengono tanti cittadini anche la sera, alcuni a portare a spasso il cane. L’area rimane transennata - facebook.com facebook