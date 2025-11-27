Porta a spasso il cane e viene aggredita per strada | indaga la polizia

BRINDISI - Una donna è stata aggredita nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre 2025, mentre portava a spasso il suo cane, vicino casa. È accaduto in via Provinciale San Vito, a Brindisi. Gli agenti della questura stanno indagando sull'episodio. Uno uomo, di nazionalità straniera, si sarebbe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

