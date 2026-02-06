La dogaressa che cambiò Venezia

La scrittrice Rita Coruzzi torna a raccontare Venezia, questa volta attraverso la vita di Morosina Morosini, una delle figure più importanti della Repubblica. Nel suo nuovo romanzo, “La Dogaressa”, Coruzzi ripercorre le vicende di questa donna vissuta tra il 1545 e il 1614, evidenziando il ruolo e la forza di una figura femminile che ha segnato la storia della città. La narrazione si concentra sui momenti chiave della sua vita, portando il lettore dentro le sale del palazzo e i fasti dell’epoca, con uno stile

La scrittrice reggiana Rita Coruzzi torna al romanzo storico con la sua ultima fatica letteraria: ' La dogaressa ' (Piemme Edizioni), opera dedicata alla figura di Morosina Morosini, dogaressa della Serenissima Repubblica di Venezia, vissuta dal 1545 al 1614. Coruzzi, come mai ha scelto di raccontare le vicende di questa figura? "Dopo 'L'Impavida' ho cercato un'altra figura femminile realmente esistita. Studiando la storia di Venezia mi sono imbattuta nelle dogaresse, donne di cui si parla pochissimo. Morosina mi ha colpita subito: aveva potere, visibilità, prestigio e ha deciso di usarli per costruire qualcosa di concreto".

