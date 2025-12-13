Questura cambio ai vertici | Sbordone va a Venezia Bonaccorso in arrivo a Bologna

Il 12 gennaio 2025 segnerà un importante cambio ai vertici della Questura di Bologna, con l'addio del questore Antonio Sbordone e l'arrivo di Gaetano Bonaccorso. Questa rotazione rappresenta un momento di transizione per le forze dell'ordine locali, pronti a affrontare nuove sfide e proseguire il lavoro di sicurezza e ordine pubblico nella città.

Bologna, 13 dicembre 2025 – Il questore Antonio Sbordone saluterà, il prossimo 12 gennaio, Bologna. Al suo posto, alla guida della polizia felsinea arriverà Gaetano Bonaccorso. Il loro sarà uno scambio: Sbordone è stato nominato infatti a capo della Questura di Venezia, in questo momento retta proprio da Bonaccorso. L’ufficialità delle nomine è arrivata ieri, dopo la decisione del Viminale. Addio a Sbordone dopo due anni a Bologna. Sbordone è arrivato sotto le Torri, da Padova, il 20 novembre 2023. E in questi due anni, anche forte della sua storia professionale nella Digos, ha dimostrato equilibrio e capacità gestendo questioni anche molto complesse di ordine pubblico, in particolare in questi ultimi mesi, contraddistinti da un aumento esponenziale della tensione sociale e di piazza legata alla causa palestinese, compresa l’ultima situazione legata alla partita Virtus-Maccabi. Ilrestodelcarlino.it

