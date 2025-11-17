Zaia subito in Parlamento? La freddezza del Doge che non dimentica Venezia Tutte le caselle che si aprono per lui

Open.online | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Matteo Salvini giudicato « un po’ troppo impulsivo » sul destino del governatore uscente del Veneto, Luca Zaia. «Salvini è stato affrettato – riferiscono fonti vicine al governatore – ha detto “Lo portiamo in Parlamento”, senza nemmeno chiedergli nulla ». Ha generato un certo fastidio la proposta lanciata ieri dal leader del Carroccio e vicepremier, che ha aperto la strada a Zaia per le suppletive in Parlamento: «Se lo desidererà – ha puntualizzato – visto che il candidato alle Regionali Alberto Stefani lascia libero un seggio in Parlamento ». La mossa, pensata forse come un’opportunità o un assist per il governatore uscente, ha avuto però un effetto contrario, tanto che alcuni l’hanno definita «kamikaze», soprattutto a una settimana dalle elezioni regionali in Veneto, in programma per domenica 23 e lunedì 24 novembre, con il rischio di indebolirne la corsa come capolista in tutte le province. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

zaia subito parlamento freddezzaZaia subito in Parlamento? La freddezza del Doge che non dimentica Venezia. Tutte le caselle che si aprono per lui - C'è anche il tema della vicesegretria federale: leghisti friuliani, lombardi e veneti vogliono affidare a lui il ruolo di vicesegereatio, al posto di Stefani ... Da msn.com

Zaia pronto a partire subito con l'autonomia differenziata - Il presidente del Veneto Luca Zaia tende la mano alle Regioni del Sud e lancia l’ipotesi gemellaggio con una regione del Sud che accetti la sfida in ... Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Zaia Subito Parlamento Freddezza