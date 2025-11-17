Zaia subito in Parlamento? La freddezza del Doge che non dimentica Venezia Tutte le caselle che si aprono per lui

Un Matteo Salvini giudicato « un po’ troppo impulsivo » sul destino del governatore uscente del Veneto, Luca Zaia. «Salvini è stato affrettato – riferiscono fonti vicine al governatore – ha detto “Lo portiamo in Parlamento”, senza nemmeno chiedergli nulla ». Ha generato un certo fastidio la proposta lanciata ieri dal leader del Carroccio e vicepremier, che ha aperto la strada a Zaia per le suppletive in Parlamento: «Se lo desidererà – ha puntualizzato – visto che il candidato alle Regionali Alberto Stefani lascia libero un seggio in Parlamento ». La mossa, pensata forse come un’opportunità o un assist per il governatore uscente, ha avuto però un effetto contrario, tanto che alcuni l’hanno definita «kamikaze», soprattutto a una settimana dalle elezioni regionali in Veneto, in programma per domenica 23 e lunedì 24 novembre, con il rischio di indebolirne la corsa come capolista in tutte le province. 🔗 Leggi su Open.online